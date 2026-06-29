Tream, 31.07.26

Tream zählt zu den dynamischsten Live-Acts im deutschsprachigen Raum und begeistert mit Shows, die Party, Emotion und Energie vereinen. Ob Club, Festival oder Arena – von der ersten bis zur letzten Minute bindet er sein Publikum aktiv ein und schafft unvergessliche Erlebnisse. 2026 führt ihn seine Open-Air-Tour an besondere Orte wie Burgen, Schlösser und bekannte Bühnen. Am 31. Juli macht er Halt im Residenzschloss Ludwigsburg und verspricht einen Abend in einzigartiger Kulisse. Auch abseits der Bühne arbeitet Tream intensiv an neuer Musik. Mit frischen Songs im Gepäck sorgt er pünktlich zur Tour für neue Sounds und besondere Live-Momente.

Tream, Fr. 31. Juli, 20 Uhr, Residenzschloss Ludwigsburg, stuttgart-live.de