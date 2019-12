Tribute Abend mit Simone von Racknitz

So long, Leonard

Sie ist eine der Sängerinnen der legendären Pop-&-Poesie-Reihe des SWR, er ist ihr kongenialer Begleiter: Auf Einladung der Blacksheep Kulturinitiative präsentieren die Sängerin Simone von Racknitz und der Gitarrist und Pianist Gerhard Knoppek einen musikalischen Nachruf auf den 2016 verstorbenen Leonard Cohen. Gespielt werden Lieder wie »So long, Marianne«, den Cohen seiner ersten großen Liebe gewidmet hat, oder »Running for the Moment and the Flash«, ein Stück über New York, wo Cohen Affären mit Joni Mitchell und Janis Joplin hatte. Die beiden Künstler spielen Songs und tragen Texte von Federico García Lorca vor, dem Lyriker, der Leonard Cohen am meisten geprägt hat. Im Programm ist der einzige Top-Ten-Song, den der legendäre Singer-Songwriter je hatte, ebenso wie »Hallelujah« – das Stück, das seinen weltweiten Ruhm festigte.

»So long, Leonard«, Sa. 15. Februar, 19:30 Uhr Galerie BonArThe, Kirchhausener Straße 1, Bonfeld www.blacksheep-kultur.de