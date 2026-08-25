Tribute-Konzerte im Lokschuppen in Heidenheim, 18. und 19.09.26

Gleich zwei mitreißende Tribute-Konzerte werden im September im Lokschuppen in Heidenheim geboten: Am 18. September spielt die Bon-Jovi-Tribute-Band »Bounce« und am 19. September zollt »AC/ID« dem großen Vorbild AC/DC ihren Respekt.

Seit dem Jahr 2001 – und damit seit 25 Jahren – ist Bounce erfolgreich auf unzähligen Bühnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland ­unterwegs. Bounce ist mit rund 90 Konzerten pro Jahr die meistgebuchte Bon Jovi Tributeband Europas und gilt, nicht nur unter Insidern, seit vielen Jahren auch als die authentischste. Sänger Oliver Henrich überzeugt das Publikum, neben seiner außergewöhnlichen Stimme, vor allem durch seine energiegeladene Bühnenperformance. Im Jahr 2020 nahm der sympathische Frontmann an der Casting Show »The Voice of Germany« teil und erreichte im Finale den herausragenden 2. Platz. Die aktuelle »XXV - 25th ANNIVERSARY TOUR 2026«, führt Bounce einmal mehr quer durch die Republik und darüber hinaus. Gespickt ist die Geburtstags Tour mit vielen Highlights. Bounce ist ein Garant für ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau. Während der rund 2,5 stündigen Show werden sowohl die größten Bon Jovi Hits, als auch einige musikalische Perlen auf die Bühne gebracht. Etliche Originalinstrumente unterstreichen dabei den professionellen Anspruch der fünf Musiker.

AC/ID live bietet eine Show, die nur noch wenig vom Original des Vorbilds trennt. Jederzeit spürt man dabei die Hingabe zu AC/DC. Die Schuluniform ist natürlich ein Muss. Die Mannheimer Band spielte seit über 20 Jahren in ganz Deutschland und zählt zu den besten und authentischsten AC/DC Tribute Bands. Mittelpunkt der Show bilden Lead- Gitarrist Ralf Keßler, der bis zur totalen Erschöpfung über die Bühne sprintet, und der stimmgewaltige Frontmann Christian »Keule« Haas. (auch bekannt Voice of Germany). Der Band gelingt es spielend, den Bogen von der Bon Scott zur Brian Johnson Ära zu spannen. Bei der reichhaltigen Songauswahl wird alles geboten – von »T.N.T.« und »Whole Lotta Rosie« über »Highway To Hell« und »Hells Bells« bis hin zu neueren Werken wie »Rock n Roll Train“. Spätestens, wenn Ralf »Angus« Keßler dann zum obligatorischen Strip ansetzt, gibt es für echte Fans kein Halten mehr.

Tickets gibt es bei Reservix, Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen

Bounce, Fr. 18. September, 20 Uhr

AC/ID, Sa. 19. September, 20 Uhr, Lokschuppen Heidenheim