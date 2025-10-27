Tribute-Shows der Spitzenklasse in Nagold, 14. bis 15.11.

Zwei Abende. Zwei legendäre Bands. Ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse: Am 14. und 15. November verwandelt sich die Stadthalle Nagold in eine Konzertarena – mit zwei hochkarätigen Tribute-Shows, die das Publikum mitreißen werden. Der Freitagabend steht ganz im Zeichen von Coldplay: »Viva La Vida« zelebriert die größten Hits der britischen Superstars mit beeindruckender Klangtreue und leidenschaftlicher Performance. Die vier Ausnahmemusiker schaffen es, den Sound, die Energie und die Emotionen von Coldplay so authentisch auf die Bühne zu bringen, dass man glauben könnte, das Original stünde selbst auf der Bühne.

Unterstützt von einer aufwendigen Lichtshow, einem atmosphärischen Bühnenbild und spürbarer Spielfreude wird der Abend zu einem intensiven Konzerterlebnis. Ob »Fix You«, »Paradise« oder »Viva La Vida« – jeder Song geht unter die Haut. Ein Abend voller Gänsehautmomente: eindrucksvoll, berührend und mitreißend. Am Samstagabend übernehmen die »Dancing Queens« das Zepter und entführen das Publikum in die goldene Ära des Pop: Mit Songs wie »Gimme! Gimme! Gimme!«, »Waterloo« und natürlich »Dancing Queen« zünden die sechs Musiker ein ABBA-Feuerwerk, das keinen auf den Stühlen hält.

Vom ersten Ton an ist Mitsingen und Mittanzen angesagt – die mitreißende Live-Band, glamouröse Kostüme, perfekte Choreografien und die charismatische Bühnenpräsenz lassen den Geist von ABBA wiederauferstehen. Mit frischer Besetzung, bewährtem Konzept und großem Respekt vor dem Original verleihen die Dancing Queens den unsterblichen ABBA-Hits ihre eigene Note. Dazu gibt es eine Prise Humor, viel Liebe zum Detail und eine riesige Portion Leidenschaft. Zwei Nächte, die man nicht vergisst. Zwei Shows, die bewegen. Zwei Tribute-Bands, die das Publikum im Sturm erobern.

Mehr Informationen und Tickets zum Wochenende voller unvergesslicher Musik gibt es auf: www.tribute-nights.de.

Tribute Nights

Fr. 14. November, 20 Uhr: Viva La Vida

Sa. 15. November, 20 Uhr: Dancing Queens,

Stadthalle Nagold, www.tribute-nights.de