Trio Parnassus, 02.05.25

Das Kammermusikensemble Trio Parnassus widmet sich in diesem Konzert der Klassik, aber vor allem Beethoven. Das Trio Parnassus hebt immer wieder musikalische Schätze aus den Archiven, die im Laufe der Zeit in Vergessenheit gerieten. Dabei konzentrieren sich die Recherchen auf das 19. Jahrhundert, also auf die Blütezeit dieser kleinen Besetzung. Von Pretiosen wie den Klaviertrios von Edouard Lalo, Joseph Rheinberger und Philipp Scharwenka legte das Trio Parnassus Ersteinspielungen vor, und die drei Klaviertrios von Woldemar Bargiel, einem Halbbruder von Clara Schumann, brachte es sowohl erfolgreich auf Tonträger als auch in den Konzertsaal zurück. Dieses Mal im Fokus steht die Klaviertrio-Fassung von Beethovens Streichtrio Op. 9, bearbeitet von Ferdinand Ries, die für lange Zeit in Vergessenheit geriet, nun aber in Ansbach gespielt wird.

Fr. 2. Mai, 19.30 Uhr, Tagungszentrum Onoldia, Ansbach, tourismus-ansbach.de