Trio Sfera, 28.02.26

Aus der langjährigen Zusammenarbeit im Konstantin-Wecker-Ensemble und einer tiefen gemeinsamen Liebe zu Musik und Poesie ist ein Trio entstanden, das sich mit großer Offenheit und Neugier in immer neue Klangräume vorwagt. Fany Kammerlander, Jo Barnikel und Norbert Nagel lassen sich von unterschiedlichsten Musikstilen inspirieren und erschaffen daraus sehr persönliche musikalische Erzählungen. Eigene Kompositionen treffen auf individuell geprägte Bearbeitungen geschätzter Komponisten. Charakteristisch für das klassisch besetzte Trio sind dabei die farbenreiche Klangvielfalt und die selbstverständliche Einbindung von Improvisation.

Trio Sfera, Sa. 28. Februar, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com