Trio Trikolore in Heilbronn

Ob Charles Trenet, Edith Piaf oder Juliette Greco - Das Trio Tricolore bringt Chansons auf die Bühne und interpretiert sie liebevoll mit Verzicht auf pompöse Inszenierungen. Die Interpretationen erinnern an französische Cafés und Bistros. Die Bilder des Malers Jörg Schemmann passen genau in dieses Ambiente und so wird die Leichtigkeit und Gelassenheit sowohl akustisch als auch optisch transportiert. Eva Sixt, Reiner J. Hofmann und Sepp Frank machen aus dem Abend einen Abend zum Träumen. cw

Sa., 19. August, 19 Uhr, Unter der Pyramide, Kreissparkasse Heilbronn: , www.ksk-hn.de/veranstaltungen