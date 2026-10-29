Trio Triology in Heidenheim, 13.11.26

Sein Lehrer nannte ihn den »Horowitz des Jazz-Pianos«: Der rumänische Pianist Marian Petrescu begeistert mit technischer Brillanz, rhythmischer Präzision und einer musikalischen Sprache, die Bebop, Swing und Modern Jazz verbindet. Der heute in Finnland lebende Musiker zählt zu den herausragenden Pianisten der europäischen Jazzszene und wird häufig mit seinem Vorbild Oscar Peterson verglichen. Seit rund zehn Jahren leitet Petrescu das Trio Triology. Mit dabei ist der international renommierte Bassist Joel Locher, dessen sensibles und zugleich kraftvolles Spiel dem Ensemble ein solides Fundament gibt. Am Schlagzeug ergänzt Felix Schrack die Formation.

Trio Triology, Fr. 13. November, 20 Uhr, Zinzendorfhaus, Heidenheim, www.jazz-heidenheim.de