Trio Violanjo in Wüstenrot

Trio Violanjo

Ein einzigartiges Klangerlebnis erschaffen die Musiker von Trio Violanjo. Ihr Repertoire schlägt den Bogen über Bluegrass, Irish-Folk, Ragtime, Pop und Klassik. Trio Violanjo – hinter diesem Namen verbirgt sich ein virtuoses Instrumentalensemble in der Besetzung Violine, 5-String-Banjo und Violoncello. Mit dieser ungewöhnlichen Instrumentierung erschafft das Trio ein einzigartiges Klangerlebnis in den Genres Bluegrass, Irish-Folk, Ragtime, Pop und Klassik. Das ständig wachsende Repertoire umfasst sowohl Arrangements bekannter Stücke als auch Eigenkompositionen mit gefühlvollen Melodien und halsbrecherischen Soli. Die Musiker haben alle ein klassisches Instrumentalstudium an namhaften Musikuniversitäten wie dem Mozarteum Salzburg, der Kunstuniversität Graz und der Bruckneruniversität Linz abgeschlossen und beherrschen ihr Instrument auf höchstem Niveau.

Trio Violanjo, Sa. 19. August, 20 Uhr, Burg Maienfels

www.burgmaienfels.de