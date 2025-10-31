Trompeter mit Charakter, 14.11.25

Joo Kraus zählt seit vielen Jahren zu den renommiertesten Jazztrompetern Deutschlands. Die Trompete lag zwar nicht in der Wiege, aber immerhin neben dem Schulheft – sein Vater brachte ihm die ersten Griffe bei. Anfang der 1990er gründete er mit Hellmut Hattler das erfolgreiche Hip-Jazz-Duo Tab Two, später folgten eigene Songs und Projekte. Zwei Grammy-Nominierungen, der Echo Jazz als bester deutscher Trompeter, fünf Goldene Jazz Awards und weltweite Tourneen sprechen für sich. Ob mit Omar Sosa, Klaus Doldinger, der SWR Big Band oder seinem eigenen Quintett – Joo Kraus überzeugt mit seinem unverwechselbaren Sound: kraftvoll und zugleich sensibel. Sein aktuelles Album »No Excuse!« ist eine Wundertüte aus Alternative Rock, Soul, Funk und Pop – mal erinnert es an Nick Cave, mal an die Commodores oder Pink Floyd. Vor allem aber bringt es eins: Good Vibes!

Joo Kraus Quintett, Fr. 14. November, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.locations-hdh.de