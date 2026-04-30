Truckfighters, 26.05.26

Die aus Örebro in Schweden stammenden Truckfighters stehen seit 2001 für eigenständigen, fuzzgetränkten Desert Rock. Mit frühen Veröffentlichungen und dem Album »Gravity X« (2005) legte die Band den Grundstein für ihren charakteristischen Sound aus schweren Riffs, intensiven Grooves und psychedelischer Energie. Ihr Stil brachte ihnen Vergleiche mit Größen des Stoner- und Desert-Rock ein. Trotz einiger Besetzungswechsel bilden Oskar »Ozo« Cedermalm und Niklas «Dango» Källgren weiterhin das kreative Zentrum der Band. Besonders ihre Konzerte gelten als energiegeladenes Erlebnis, das sich durch rohe Kraft und unmittelbare Intensität auszeichnet.

Truckfighters, Di. 26. Mai, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, stuttgart-live.de