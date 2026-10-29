True Collins: Phil Collins & Genesis Tribute Show (8.11.26)

Seit zwei Jahrzehnten begeistert True Collins, Europas größte und authentischste Phil Collins & Genesis Tribute Show, Fans in ganz Europa. Mit beeindruckender musikalischer Präzision, charismatischer Bühnenpräsenz und einer mitreißenden Live-Performance erweckt True Collins die größten Hits von Phil Collins und Genesis zum Leben – so nah am Original, dass selbst eingefleischte Fans kaum einen Unterschied erkennen. Dabei steht nicht nur der Sound im Mittelpunkt: aufwendige Licht- und Videotechnik, originalgetreue Arrangements und ein eingespieltes Ensemble machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Show richtet sich nicht nur an Fans der ersten Stunde, sondern begeistert auch ein neues Publikum.

So. 8. November, 18 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, mamuma.de