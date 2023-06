Truecrime: Der perfekte Mord in Nördlingen

Truecrime: Der perfekte Mord

Nach vier Staffeln gehört der Podcast des Radiosenders Bayern 3 zu einem Muss für alle Truecrime-Fans. Ob ungelöster Mord, Verkettung tragischer Umstände oder Verurteilung des falschen Verdächtigen. Das Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Die Moderatorin Jacqueline Belle und der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens gehen live der Frage nach ob es den perfekten Mord gibt. Mit drei spannenden Fällen kommen sie nach Nördlingen, in denen entweder der Falsche verurteilt wurde, er Mörder verurteilt wurde oder nicht gefunden wurde. Alee Fälle sind echt und Stevens gibt Einblicke in seine Rolle. Jacqueline Belle ist Moderatorin und Synchronsprecherin, unter anderem für die Erfolgsserie Game of Thrones. Alexander Stevens vertritt regelmäßig als Strafverteidiger Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber und sorgt mit seinen spektakulären Fällen immer wieder für Aufsehen.

True Crime – Der perfekte Mord, Fr. 28. Juli, 20 Uhr, Stadtsaal »Klösterle«, Nördlingen, www.noerdlingen.de