Tschaikowskys Märchen auf der Ballettbühne (19.12.26)

Mit der Uraufführung des »Nussknackers« schuf Pjotr Tschaikowsky ein musikalisches Märchen, das bis heute zu den bekanntesten Werken der klassischen Ballettliteratur zählt. Seine zeitlose Partitur verbindet stimmungsvolle Melodien mit farbenreicher Instrumentierung und verleiht der Geschichte ihren unverwechselbaren Zauber. In der Verbindung von Musik, Tanz und märchenhafter Handlung entfaltet das Werk eine besondere Bühnenwirkung: Aus einer fantasievollen Weihnachtsgeschichte wurde ein international gefeierter Ballettklassiker. Der »Nussknacker« begeistert seit Generationen mit seiner poetischen Atmosphäre, seiner Musik und den virtuosen Choreografien.

Der Nussknacker, Sa. 19. Dezember, 19.30 Uhr, Harmonie Heilbronn, crown-ballet.de