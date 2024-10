Jazz & Klassik Tage am 19. Oktober in Tübingen: Jakob Manz Project begeistert im Sparkassen Carré

Mit seinem frischen und zupackenden Sound gehört das Jakob Manz Project zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz und löst beim Publikum regelmäßig Begeisterungsstürme aus. Egal ob Club oder große Festivalbühne, die unverwechselbare Energie dieser Band durchdringt jeden Ort bis in die hinterste Ecke und katapultiert dessen Publikum in ihre vielschichtige Musik. Im Januar 2024 erschien ihr zweites Studio Album »The Answer«. Nach ersten Konzerten 2017 erspielte sich die Band rasch mehrere erste Preise, wie den Biberacher Jazzpreis 2018 und »Future Sounds« der Leverkusener Jazztage 2018. Bandleader Jakob Manz war gerade 16 Jahre alt und tourte bereits international mit dem Bundesjazzorchester. Nach ihrem vielbeachteten Debut Album »Natural Energy« tourte die Band deutschlandweit, und trat bei einigen der größten Jazz Festivals Deutschlands auf. Im Jahr 2023 folgten erste Konzerte auf internationalen Festivals. Direkter und klarer Sound, reichhaltige Dynamik und emotionale Tiefe sind die herausragenden Aspekte ihrer Musik. Die Musik der Band ist stark von Jazz, Rock und Funk inspiriert, angereichert durch zahlreiche Einflüsse aus Soul, Pop, Weltmusik oder Hip-Hop der vier Künstlerpersönlichkeiten. Auch wenn das Saxophon des Leaders im Mittelpunkt steht, kommt in den Livekonzerten jedes Mitglied der Band zur Geltung. Mit eingängigen Grooves, leidenschaftlichen Soli, raffiniertem Zusammenspiel und kristallklaren Klängen verspricht The Jakob Manz Project einen dynamischen Abend, den man so schnell nicht vergisst! Sprung zurück ins Jahr 2017: Jakob Manz spielt mit seinem brandneuen ‚Project‘ eines seiner allerersten Konzerte im Jazzclub Tübingen. Seither verbindet Band und Club eine musikalische Freundschaft und wer also könnte zum 40. Geburtstag des Jazzclubs besser gratulieren als das »Jakob Manz Project«?

Jakob Manz Project, Sa. 19. Oktober, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen