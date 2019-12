Turngala Celebration Tour

Ein buntes Fest des Turnens

Ob Rhythmische Sportgymnastik, Gerätturnen oder Akrobatik – die »TurnGala Celebration Tournee 2020« feiert vom 17. Dezember bis zum 12. Januar ein buntes Fest des Turnens und vereint in einem bunten Potpourri die verschiedensten Turnsportarten in einer zauberhaften Bühnenshow. Besonders zauberhaft werden dabei die Rhythmischen Sportgymnastinnen des RSG-Stützpunktes Sachsen-Anhalt über die Bühne schweben. Die Gruppe TABEA ist vielen Menschen u.a. durch Fernsehauftritte bei »Wetten dass…?« oder dem Supertalent-Finale bekannt. Doch auch beim Feuerwerk der Turnkunst haben sie bereits in zahlreichen Auftritten ihre Weltklasse unter Beweis gestellt. Sie sind der Inbegriff anspruchsvoller Wettkampfübungen, die in einzigartiger Manier auf ex-pressive Bewegungskünste treffen. Sie erschaffen Geschichten und Emotionen, laden zum Träumen ein und machen atemlos vor Staunen.

TurnGala, 31. Dezember, MHP Arena, Ludwigsburg und 12. Januar, Porsche Arena, Stuttgart, www.turngala.de