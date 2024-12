TurnGala Coulors of Light in Göppingen

In 12 Städten des Landes präsentieren internationale Sportler, Artisten und Künstler in ihrer Show für die ganze Familie. Weltklasseleistungen sowie eine attraktive Mischung aus Theater, Sport, Musical, Akrobatik, Turnen und Artistik wird bei der TurnGala geboten. Die beliebten Show des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und des Badischen TurnerBunds (BTB) lässt das Publikum staunend zurück. Zwei Weitere Programmpunkte sind : Barto, der Komikakrobat und das »Duo Fire«. Der belgische Künstler Bart van Dyck – Künstlername »Barto« – ist »der lustige Mann mit den Gummiknochen«, denn der einfühlsame Pantomime ist ein beeindruckender »Schlangenmensch«. Die ukrainischen Schwestern Irina und Dasha verbiegen als »Duo Fire« scheinbar schwerelos ihre Körper und wirbeln bei ihrer preisgekrönten Strapatennummer an in der Luftakrobatik verwendeten Bändern dicht unter der Decke durch die Luft.

So. 5. Januar, EWS Arena Göppingen, 14 Uhr, www.turngala.de