Tutty Tran in Heilbronn (20.3.26)

Tutty Trans Geschichten seines vietnamesischen Vaters samt liebenswertem Akzent sind längst legendär. Sprüche wie »Kein Flei?« oder »HAI DAI MAU« fluten die sozialen Netzwerke und haben auch darüber hinaus Kultstatus erreicht. Nun setzt »Deutschlands bekanntester Reisbürger« noch einen drauf: Schonungslos direkt nimmt der Meister der Culture-Clash-Comedy in seinem neuem Programm Klischees treffsicher aufs Korn – ob sich selbst, die deutsch-vietnamesische Kultur oder seine Freunde mit und ohne Migrationshintergrund: Niemand ist vor ihm sicher. Selbst seine sächsische Freundin nicht. Das ist gelebte Comedy-Inklusion!

Fr. 20. März, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.s-promotion.de