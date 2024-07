U.D.O. und VOLTBEAT in Ellwangen

Er ist einer der Inbegriffe des internationalen Heavy Metal schlechthin: Mit seiner Charakterstimme prägt Udo Dirkschneider seit den 80ern legendäre Rockhymnen. Rund fünf Jahrzehnte auf den Bühnen der Welt machen ihn zu einer Ikone. Trotz der langen Historie und den vielen Aufs und Abs, die das Rockleben so mit sich bringt, schreibt Udo Dirkschneider seine Geschichte immer wieder verblüffend neu. So auch in diesem Jahr! Nach den schwierigen Pandemiejahren und der Trennung von Bassist Tilen Hudrap schlagen U.D.O. nun, übrigens passend zum Start der neuen Footballsaison, mit einem wahren Touchdown zurück: Hymnisch, brachial und über alle Maße authentisch liefern sie einen musikalischen Meilenstein! Dabei avanciert das Album für Udo selbst mehr denn je zu einem Heimspiel: Kein geringerer als sein ACCEPT-Weggefährte aus den Anfangstagen, Peter Baltes, übernimmt den Posten als Bassist. Überhaupt ist das Album das Resultat eines homogen funktionierenden Teams, in dem jeder seinen Beitrag leistet und seinen Stellenwert besitzt. Gemäß dem Motto »Ehrlich währt am längsten« hat Dirkschneider viele kommen und gehen sehen. Genau deswegen braucht die Musikszene Udo Dirkschneider heute auch mehr denn je - was sich auch in seinem rasant wachsenden Erfolg mit U.D.O. niederschlägt! Die Band erlebt seit einigen Jahren einen geradezu kometenhaften Aufstieg. Mit dem Einstieg von Udos Sohn Sven Dirkschneider ist sie seit einigen Jahren gewissermaßen ein Familienbetrieb und spätestens seit dem Mitwirken der beiden Gitarristen Andrey Smirnov und Fabian »Dee« Dammers ein Zwei-Generationen-Unternehmen. Tausende von Shows haben U.D.O. dabei absolviert und es gibt kaum eine Region, in der der gebürtige Wuppertaler mit seiner Band noch nicht auf einer Bühne gestanden hat. Eine weiteres Highlight an diesem Abend wird »VOLTBEAT- A Tribute to Rock‘n’Roll« sein. Perfekter Gitarrensound, tiefe Bässe, voluminöser Drum Sound und eine durchdringende Stimme - dafür steht VOLTBEAT. Europas erfolgreichste Volbeat-Tribute Band. Mit ihrem Crossover aus Heavy Metal, Rock ’n’ Roll, Punkrock, Country und Blues verschmelzen die Stile zu einem einzigartigen Guss. Der Einfluss der 60er-Jahre ist nicht zu überhören. VOLTBEAT, aus Zweibrücken im Saar Pfalz Kreis, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die energiegeladene Show ihrer dänischen Vorbilder mit einem authentischen Live-Sound von der Bühne ins Publikum zu transportieren. Die Fans des Originals kommen dabei voll auf ihre Kosten. Die Stimme zum Verwechseln ähnlich, die Sounds und das Temperament jedes einzelnen Bandmitglieds so bestechend nah am Original, dass sie jedem Vergleich standhalten! VOLTBEAT zieht dabei Metalfans, Rockabillys, Biker und Anhänger verschiedenster anderer Genres in ihren Bann, sodass mit jeder Show die VOLTBEAT Fangemeinde wächst.

Expand Bild: Michael Fischer

Fr. 23. August, 20 Uhr, Festzelt/ Gelände Elberschwenden, Ellwangen - Röhlingen