Udo Jürgens, 14.06.26

Udo Jürgens gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlern weltweit. In seiner über sechzigjährigen Karriere veröffentlichte über 50 Alben und verkaufte über 105 Millionen Tonträger. Unvergessliche Klassiker wie »17 Jahr, blondes Haar« oder »Vielen Dank für die Blumen« prägen sein Werk und sind bis heute fest im kollektiven Gedächtnis verankert. An diesem Abend widmen sich der Sänger Markus Engelstaedter und der Pianist Bernd Meyer diesem außergewöhnlichen Lebenswerk. Engelstaedter verleiht den Songs mit seiner wandelbaren Stimme neue Farben und erzählt ausgewählte Anekdoten aus Jürgens’ Leben. Meyer begleitet ihn am Klavier mit intensiver, emotionaler Spielweise.

Udo, So. 14. Juni, 18 Uhr, Sparkassen Heimatbühne, Landesgartenschau, Ellwangen, www.ellwangen2026.de