Er ist der am häufigsten gebuchte und nach Meinung vieler Kritiker und Fans beste Udo Jürgens-Interpret: Alex Parker. Seit über 30 Jahren begeistert der Pianist und Sänger mit seinen authentischen Interpretationen. Begleitet wird er von einer Musikerin, die selbst mit Udo Jürgens auf Tour war: Mona Seebohm oder Katharina Wildhagen. Gemeinsam lassen sie mit Klassikern wie »Griechischer Wein«, »Aber bitte mit Sahne« und »Ich war noch niemals in New York« die besondere Atmosphäre seiner Live-Auftritte wieder aufleben. Persönliche Anekdoten und eine Fotoausstellung im Foyer runden die Hommage ab.

Mi. 10. März 2027, 20 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim

www.pluspunktevents.de