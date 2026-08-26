Udo Klopcke in Waldenburg, 25.09.26

So vielfältig wie seine Einflüsse ist auch Udos Musik. Sie bewegt sich zwischen Rock und Pop mit deutlichen Einflüssen aus Jazz, Blues, Country und Worldmusic. Das alles wird zusammengehalten von einer Stimme und einer exzellenten Liveband. Udo Klopke, auf dessen Gesang und Gitarre sich schon so namhafte Künstler wie Seal und Marla Glen verließen, tourt mit seinem Trio und stetig wachsender Fangemeinde. So entstehen am Gerüst des Songs Freiräume für spannende Soli und Interaktionen zwischen den Musikern. Seine Songs sind angesiedelt irgendwo zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands ud den Clubs von New Orleans, handeln sie vom Weggehen und Ankommen oder von Liebe und vom Nichtlieben. Blues, Country, Jazz, schottische und sogar orientalische Melodien blitzen durch. Die Band geht dabei bewusst an musikalische Grenzen, hebt sie auf und definiert Rockmusik dadurch ganz individuell für sich.

Fr. 25. September, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net