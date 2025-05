Uffrur!... on the Road in Rothenburg, 28.06.25

Am 28. Juni kommt ein »Uffrur« auf den Marktplatz. Das mobile Veranstaltungsformat der Großen Landesausstellung Baden-Württemberg nutzt von 16 bis 21.30 Uhr den Marktplatz als Bühne. Die Gäste sind eingeladen, aktiv teilzunehmen und mit allen Sinnen in die Zeit des 16. Jahrhunderts einzutauchen. In einer bildstarken Erlebniswelt verschmelzen performative, musikalische und multimediale Elemente. Dabei steht der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund – jedoch ohne den ernsten Hintergrund der historischen Geschehnisse aus den Augen zu verlieren. Das Publikum erwarten Musikbeiträge regionaler Musiker im Open-Stage-Format, Spielstationen, Picknickbereiche, Essens- und Getränkestände, Infobereiche und Figurentheater. Inmitten dieser Kulisse erzählt ein Theaterstück die Geschichte des Bauernkriegs und die Beweggründe der Menschen von damals.

Sa. 28. Juni, 16 Uhr, Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de