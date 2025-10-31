Ukrainische Folk-Magie von Yagody, 15.11.25

Zu jedem Lebensmoment passt ein Song – so sagt Zoryana Dybovska, Gründerin von Yagody. Die Band entstand 2016 in Lwiw mit Studentinnen der Theaterfakultät. Gemeinsam reisten sie durch ukrainische Regionen, um musikalische Traditionen zu entdecken. Aus dieser Vielfalt formen Yagody ihren einzigartigen Sound, unterstützt von Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon und der Drymba, einer Maultrommel der Karpaten-Huzulen. 2020 erschien ihr Debütalbum, gefolgt von Auftritten bei cielen internationalen Musikfestivals. Ein Konzert mit Yagody ist ein Ritual, das tief ins Innere führt. Der Klang erinnert an den Wind auf den Feldern und die Stimmen der Vorfahren. Das Publikum wird von lebendiger Energie und musikalischer Trance umhüllt – ein Tanz der Stimmen im Puls des Menschseins. Ihre Lieder wirken wie Liebesbriefe aus der Vergangenheit. Yagody zählt zu den charismatischsten ukrainischen Folk-Bands.

Yagody, Sa. 15. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com