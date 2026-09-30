Ulan & Bator in Süßen, 18.10.26

Ein Vierteljahrhundert Ulan & Bator, das muss gefeiert werden! 2026 lassen Sebastian Rüger und Frank Smilgies ihr Bühnenuniversum noch einmal Revue passieren: mit einem wilden Best-of aus Lieblingsnummern, bekannten und längst vergessenen Klassikern, kleinen und großen Bühnenoden sowie manch überraschendem Schmankerl. Seit 25 Jahren stehen die beiden Künstler für einen einzigartigen Mix aus Theater, Kabarett, Musik und schrägem Nonsens. Wer von beiden nun eigentlich Ulan und wer Bator ist? Das bleibt bis heute ungeklärt und ist ohnehin völlig nebensächlich. Hauptsache, die beiden feiern ihr Jubiläum so, wie sie es am besten können: tanzend und spielend.

Ulan & Bator, Sonntag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, Kulturhalle Süßen, www.kulturhalle-suessen.de