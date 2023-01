Uli Masut: Lügen und andere Wahrheiten

Lügen und andere Wahrheiten

Uli Masut erklärt in seinem durchaus politischen Kabarett »Lügen und andere Wahrheiten«, dass der wahrheitsliebende Mensch lügt und das sogar zwischen 25 und 200 Mal am Tag. Der Kaberettist fragt in seinem Programm, ob hinter jeder Wahrheit eine Lüge steckt und ob uns die Wahrheit denn dann gleich gestohlen bleiben kann. Das Publikum sollte sich auf die Antwort gefasst machen und darf sich auf einen Abend mit Musik, aber ohne Gesang, von dem preisgekrönten Künstler freuen .

Uli Masut

Fr. 17.02., 20 Uhr , fideljo, Mosbach

www.fideljo.de