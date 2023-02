Ulrich Tukur zu Gast bei »Schoog im Dialog« in Tübingen

Er gehört zu den renommiertesten Schauspielern in Deutschland, ein deutscher Weltstar, wie es nur wenige bei uns gibt. Oscarpreisträger wurde er mit dem deutsch-deutschen Kino-Drama »Das Leben der Anderen«. Für all seine legendären Rollen auf Theaterbühnen, im deutschen wie internationalen Kino und im Fernsehen hat Ulrich Tukur bereits zahlreiche Preise erhalten. Er war acht Jahre lang Intendant der Hamburger Kammerspiele, er tourt seit 1995 immer wieder mit seinen »Rhythmus-Boys«, einer Swing-Kapelle durch die Konzerthallen der Republik und hat auch dafür schon drei Jazz-Awards bekommen. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, schreibt er ganz wundervolle Bücher. Seit 2010 ist Ulrich Tukur auch noch in den Ausgaben des »Tatort« aus Hessen als launiger LKA-Ermittler Murot zu sehen und sorgt mit seinen Fällen jedes Mal für Aufsehen. Eine Menge Erzählstoff also für den Abend mit Bernadette Schoog.

»Schoog im Dialog« mit Schauspieler Ulrich Tukur Dienstag, 4. April, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen,

www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen