»um die elf« verbindet Jazz, Soul und Funk zu einem energiegeladenen musikalischen Spiel. Für jedes dieser Genres stehen erfahrene Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, die mit Präzision, Spielfreude und Improvisation überzeugen. Schnelles Passspiel, überraschende Soli und kreative Einfälle prägen das Zusammenspiel. Bandleader Uli Lutz schreibt eigens Kompositionen, die der Band ein flexibles »Spielsystem« geben, mit dem sie immer wieder neue musikalische Wege findet. Ergänzt wird das Repertoire gelegentlich durch Jazz-Standards wie »Cantaloupe Island«, »Birdland« oder »Billie’s Bounce«. Viele Mitglieder sind in der Jazzszene des Remstals bekannt.

um die elf, So. 10. Mai, 11 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de