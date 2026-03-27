»One Moment In Time« ist nicht nur ein Hit, sondern auch das Programm des gleichnamigen Tributkonzerts, das alle Fans der Pop-Ikone Whitney Houston begeistert. Die Soulsängerin bringt die größten Hits Houstons live auf die Bühne und vermittelt die Magie der wohl größten Stimme ihrer Generation. Balladen wie »One Moment In Time« und weitere Megahits werden mit beeindruckender Ausdruckskraft und kraftvoller Stimme dargeboten. Begleitet von Chor, erstklassiger Band und Tanzensemble sowie einer originalgetreuen Licht- und Bühnenshow entsteht ein authentisches Erlebnis, das das musikalische Vermächtnis Houstons lebendig hält. Ein Abend voller Emotionen.

The Whitney Houston Story - Tribute Concert, Mi. 22. April, 19.30 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, www.locations-hdh.de