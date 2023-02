UpBeat Hohenlohe mit vier Konzerten

Die Kulturstiftung Hohenlohe veranstaltet auch 2023 wieder das junge, kreative Bandfestival Upbeat Hohenlohe. Dieses Mal mit zwei Konzerten im März und zwei im Mai. Die Kooperationsbereitschaft der Schulen ist sehr hoch. Aufstrebende Bands der kreativen deutschen Jazzszene coachen Schüler:innen und bieten Musikunterricht zum Anfassen. Am Ende steht ein gemeinsames Konzert. Die Profis arbeiten bei UpBeat Hohenlohe über zwei Tage hinweg an je einer Schule intensiv mit jungen Nachwuchsmusiker:innen und bringen ihnen all das näher, was den Jazz und seine artverwandten Stile ausmacht: Improvisation, Komposition, Risikofreude und kollektive Verantwortung. Künstlerischer Leiter des 2014 gegründeten Workshop-Festivals ist Saxofonist, Komponist und Hochschullehrer Johannes Ludwig, der mittlerweile in Crailsheim lebt. Am 18. März beginnt das Festival mit einem Konzert der Band »Morley« in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall, in Zusammenarbeit mit dem JazzArt-Festival der Stadt. Gecoacht wird der Chor des Erasmus Widmann-Gymnasiums. Am 25. März kommen »The Affordables« um Pianist Malte Sieberns an die Gewerbliche Schule Öhringen, um abends im Blauen Saal mit der Schulband gemeinsam zu musizieren. Im Mai steht dann Festivalchef Ludwig mit zwei Formationen auf der Bühne: am 6. Mai bei der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau mit dem Duo »Loud Kid« und am 20. Mai mit »Heidi Bayer’s Virtual Leak« im Reinhold Würth Haus Bad Mergentheim. Kooperierende Schule ist dabei das Ganztagsgymnasium Osterburken. UpBeat Hohenlohe ist mehr! Das Festival kooperiert mit dem Projekt »DemHOKratie – Youngsters machen Demokratie... stark!« zur Stärkung des Jazz und der Improvisierten Musik sowie ihrer demokratischen Wirkung im ländlichen Raum. wol

Heidi Bayer

www.upbeat-hohenlohe.de