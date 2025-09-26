Urban Priol in Bad Rappenau, 25.10.25

Urban Priol ist einer der populärsten und sicher auch einer der besten deutschsprachigen Kabarettisten des Landes. Bei Ihm gleicht kein Abend dem anderen. Vor seinen Auftritten studiert er die tagesaktuelle Zeitung, um die Top News auf der Bühne zu präsentieren. Kein Kabarettist sonst, ist schneller und aktueller! Der gebürtige Aschaffenburger mit Statement Hemd ist bekannt für seine schonungslosen Reden über das aktuelle Geschehen in Politik und Gesellschaft. Er reißt sein Publikum mit unglaublichem Scharfsinn und intelligenten Punkten mit. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser. dg

Sa. 25. Oktober, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau, www.ax-t.de