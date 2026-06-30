Uwe Spinder, 16.07.26

Die humorvolle Einstimmung zur WM 2026! Wer Fußball liebt und gerne lacht, ist bei Uwe Spinder genau richtig. Nach über 700 Auftritten präsentiert der schwäbische Entertainer die faszinierende, skurrile und oft urkomische Welt des Fußballs mit viel Witz und Charme. Passend zur Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA blickt er auf die schönsten Momente aus 96 Jahren WM-Geschichte und der deutschen Nationalelf zurück. Legendäre Spieler, kultige Trainer und kuriose Begebenheiten sorgen für beste Unterhaltung. Zwischen WM-Finale und Kreisliga erwarten das Publikum verblüffende Fakten, lustige Anekdoten und zeitlose Fußball-Weisheiten.

Uwe Spinder, Do. 16. Juli, 19 Uhr, Kleiner Festplatz im Brenzpark, Heidenheim, www.brenzpark-ev.de