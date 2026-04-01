Vanessa Mai eröffnet das 30. Stadtfest in Neresheim

Am 26. Juni wird Vanessa Mai in Neresheim ein unvergessliches Open-Air-Konzert geben. Zum Auftakt des 30-jährigen Jubiläums des Stadtfestes verwandelt sich der Marienplatz in eine Bühne für ihre größten Hits und neue Songs. Mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem vielseitigen Talent verspricht Vanessa Mai ein Live-Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. »Ich freue mich riesig, beim Jubiläum in Neresheim live zu spielen!«, so die Sängerin. Den Auftakt macht Urban Brass mit energiegeladenen Beats, danach bringt DJ Martinez die Partystimmung weiter zum Kochen. Besucher erwartet ein Sommerabend voller Musik, Energie und einzigartiger Momente.

Vanessa Mai, Fr. 26. Juni, 19 Uhr, Marienplatz, Neresheim, www.neresheim.de/stadtfest