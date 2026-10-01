Vanya Sky in Reichenbach, 16.10.26

Vanja Sky verbindet die Tradition großer Bluesrock-Legenden mit dem Sound einer neuen Generation. Schon früh wurde die kroatische Sängerin und Gitarristin von Rory Gallagher, Albert King und Stevie Ray Vaughan geprägt. Heute schlägt sie mit ihren eigenen Songs eine Brücke zwischen klassischem Blues und modernem Classic-Retro-Rock. Ihr Sound verbindet bluesige Wurzeln mit einem kraftvollen Vintage-Flair der Achtziger, das an Joan Jett erinnert. Gesanglich reicht ihr Spektrum von rau und kantig bis ausdrucksstark und gefühlvoll. Dabei erinnert ihre Intensität an Chrissie Hynde von The Pretenders, ohne auf die nötige Härte zu verzichten.

Vanya Sky, Fr. 16. Oktober, 21 Uhr, diehalle, Reichenbach, diehalle.de