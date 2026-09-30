Vereinigtes Lachwerk Süd in Schwäbisch Gmünd, 15.10.26

Ernst Mantel und Werner Koczwara bündeln ihre Kräfte zum »Vereinigten Lachwerk Süd« und versprechen ein Gipfeltreffen des schwäbischen Humors. Mantel, einst Mitglied der Kleinen Tierschau und mehrfach mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet, trifft auf Koczwara, dessen Schwabenkabarett bundesweit für Aufsehen sorgt. Sein Bestseller »Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt« machte ihn einem breiten Publikum bekannt. Gemeinsam stehen die beiden für feinen Wortwitz, geschliffene Pointen und musikalische Satire. An diesem Abend geben sie ein Benefizkonzert.

Vereinigtes Lachwerk Süd, Do. 15. Oktober, 19 Uhr, Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd, schwaebisch-gmuend-rosenstein.rotary.de