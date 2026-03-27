Vergnügen und Verantwortung im Tandem? In der Stadthalle Reutlingen schon!

Unbeschwert abtanzen, feiern, lachen, gute Momente bei Kultur, neu interpretierter Klassik oder Comedy genießen und gleichzeitig verantwortungsbewusst handeln? Die Stadthalle Reutlingen beweist: Das geht hervorragend zusammen. Als innovatives, nachhaltiges Veranstaltungszentrum im Herzen von Reutlingen verbinden sich dort Spaß mit kultureller Vielfalt und einem klaren Bekenntnis zu Umweltschutz und neuen Eventformaten. Das Programm bietet für nahezu jeden Geschmack etwas. Höhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem am 12. April die energiegeladene Show »Breakin’ Mozart«, bei der klassische Musik und Breakdance zu einer mitreißenden Performance verschmelzen. Eine Woche später entführt »Cornamusa« das Publikum auf eine musikalische Reise durch die schottische und irische Kultur. Am 20. April folgt mit »Bridgerton – Musik bei Kerzenschein« ein besonders atmosphärischer Abend, bei dem ein Streichquartett die Melodien der beliebten Serie interpretiert. Auch inspirierende Gedanken und Humor kommen nicht zu kurz: Am 18. Mai lädt Biyon Kattilathu zu seiner »Reise zum Glück« ein und verbindet motivierende Impulse mit einer guten Portion Humor. Wenige Tage später präsentiert die Württembergische Philharmonie Reutlingen beim »6. Kaleidoskop« bekannte Popklassiker der 1970er-Jahre in einem orchestralen Gewand. Für Stand-up-Fans steht am 29. Mai »NightWash Live« auf dem Programm. Ein besonderes Highlight des Jahres erwartet das Publikum am 6. November: Dann erobert die Kinder-Metal-Band Heavysaurus die Stadthalle Reutlingen. Vier rockende Dinosaurier und ein Drache verwandeln die Bühne in ein spektakuläres Rockkonzert für die ganze Familie. Mit donnernden Gitarren, eingängigen Songs und jeder Menge Spaß zeigt die Band, dass Heavy Metal keineswegs nur etwas für Erwachsene ist. Für ein weiteres Comedy-Highlight sorgt am 13. November Serdar Karibik mit seinem Programm »Mein Dschungel«, der nach seiner bereits ausverkauften Show im April, zum zweiten Mal in diesem Jahr für Lacher sorgt. Für OpenAir-Fans gibt’s im Mai was zu gewinnen: Wer zwischen dem 14. und 17. Mai bei der Messe GardenLife am Stand der Stadthalle Reutlingen vorbeischaut, sichert sich bei der Verlosung auch dieses Jahr wieder seine Chance auf Gratis-Eintrittskarten. Dazu kommen Veranstaltungsinfos rund um das volle Programmangebot und Details zur Umweltfreundlichkeit. Ein Besuch in der Stadthalle Reutlingen sorgt nicht nur für Strahleaugen-Momente, sondern ist gleichzeitig ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Alle Veranstaltungen sind vollständig CO 2 -kompensiert. Wer mit dem ÖPNV anreist, profitiert von Echtzeit-Fahrplänen. Kurze Wege, Online-Vorbestellung für das Pausencatering und eine entspannte An- und Abreise runden den gelungenen Veranstaltungsbesuch ab.

Das Programm in der Stadthalle Reutlingen (Auswahl)

So. 12. April, 18 Uhr: »Breakin‘ Mozart« – Klassik meets Breakdance

So. 19. April, 18 Uhr: Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance

Mo. 20. April, 19 Uhr: Bridgerton – Musik bei Kerzenschein

Mo. 18. Mai, 20 Uhr: Biyon Kattilathu – Eine Reise zum Glück

Do. 21. Mai, 20 Uhr: 6. Kaleidoskop: Back to the 70s

Fr. 29. Mai, 20 Uhr: NightWash Live

Familien-Highlight: Fr. 6. November, 17.30 Uhr: Heavysaurus – Metal Tour 2026

Fr. 13. November, 20 Uhr: Serdar Karibik – Mein Dschungel (Zweittermin)

Stadthalle Reutlingen GmbH, Oskar-Kalbfell-Platz 8, 72764 Reutlingen, alle Infos, Tickets & Termine: stadthalle-reutlingen.de/veranstaltungen