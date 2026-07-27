Verklärte Nacht – Wesendonck-Lieder: Sommerkonzert in Feuchtwangen, 16.08.26

Nicht allen Zeitgenossen gefiel 1899 Arnold Schönbergs wagemutige Komposition »Verklärte Nacht«. Das hatte auch mit der Vorlage zu tun: In Richard Dehmels Gedicht geht es um ein unehelich gezeugtes Kind – und um einen verzeihenden Gatten. Skandal! Das vielfach ausgezeichnete Quatuor Agate, dessen Name an eine Jugendliebe von Johannes Brahms erinnert, hat sich auf Wunsch von Christiane Karg Verstärkung geholt. In der zauberhaft schönen Atmosphäre des romanischen Kreuzgangs erklingt dieses wohl beliebteste Werk Arnold Schönbergs, ein Gipfel spätromantischer Entwicklung in Kombination mit den ­Wesendonck-Liedern von Richard Wagner.

So. 16. August, 19 Uhr, Kreuzgang, Feuchtwangen, kunstklang-feuchtwangen.de