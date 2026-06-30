Victoria: Erfolgreichstes Helene-Fischer-Double, 27.08.26

Seit 2013 begeistert Victoria als eines der meistgebuchten Helene-Fischer-Doubles Deutschlands ein breites Publikum in ganz Europa. Victoria bringt den charakteristischen Stil von Helene Fischer mit großer Bühnenpräsenz und viel Detailtreue auf die Bühne und sorgt für ein Live-Erlebnis mit Wiedererkennungswert. Die Künstlerin beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Phänomen Helene Fischer und überzeugt durch eine bemerkenswerte Nähe in Gesangs- und Sprechstimme sowie in Gestik und Erscheinung. Dadurch entsteht eine authentische Hommage, die dem Original sehr nahekommt. Auf dem Programm stehen große Hits wie »Atemlos durch die Nacht«.

Victoria, Do. 27. August, 18 Uhr, Schlosspark, Eislingen, wir-rocken.com