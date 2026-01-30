Vielfältige Kultur-Highlights von Comedy bis Theater in der Stadthalle Leonberg

Die Stadthalle Leonberg präsentiert im Februar ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Veranstaltungsprogramm. Comedy, Musik, Literatur, Talkformate und Theater sorgen für beste Unterhaltung und kulturelle Vielfalt für jedes Publikum. Den Auftakt macht am Freitag, 6. Februar, ein hochkarätiges Comedy-Event. Moderator Helge Thun führt durch eine eigens kuratierte Mixed Show mit außergewöhnlichen Künstlern: Mit dabei sind Murzarella, die mit singenden Puppen in verschiedensten Musikstilen begeistert, Quichotte mit bissiger Musikkabarett-Comedy sowie Jens Ohle, der mit artistischen Stunts und skandalöser Zauberei für Nervenkitzel und Gelächter sorgt.

Am Mittwoch, 11. Februar, begrüßt Bernadette Schoog im beliebten Talkformat »Schoog im Dialog« die Schauspielerin ChrisTine Urspruch. Bekannt aus dem »Tatort«, der Serie »Dr. Klein« und als »Sams«, erzählt sie offen und humorvoll aus ihrem bewegten Leben und ihrer Karriere. Am Mittwoch, 25. Februar, folgt Comedy mit Tiefgang: Uli Boettcher widmet sich in seinem Programm »Herr der Zwinge« dem Heimwerker-Dasein, ein liebevolles Loblied auf Optimismus, Scheitern und handwerkliche Selbstüberschätzung. Den musikalischen Höhepunkt des Monats setzen »The 12 Tenors« am Samstag, 28. Februar. Mit ihrer Jubiläumsshow »15 Jahre – Celebration« verbinden sie Opernarien, Rock- und Popklassiker mit großer Emotion, Live-Band und spektakulärer Lichtshow. Tickets für alle Veranstaltungen sind online über Reservix sowie direkt vor Ort in der Stadthalle Leonberg erhältlich.

Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Tickets: www.stadthalle-leonberg.de