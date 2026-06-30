Vier Gewinnt, 30.07.26

»Lass die Sonne rein!«: Unter diesem Motto bringt die Fanta-4-Tributeband »Vier Gewinnt« die größten Hits ihrer Vorbilder auf die Bühne. Mit viel Liebe zum Detail widmet sich die weltweit erste und bekannteste Coverband der Fantastischen Vier den Original-Sounds, Beats und Basslines von Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon und überzeugt mit authentischen Sprechgesängen und energiegeladenen Live-Performances. Das Publikum erwartet von der ersten Nummer bis zur Zugabe ein Abend voller guter Laune. Klassiker wie »Die da!?«, »Sie ist weg«, »MFG«, »Troy« oder „Zusammen“ sorgen für Stimmung und Mitsing-Momente.

Vier Gewinnt, Do. 30. Juli, 18 Uhr, Schlosspark, Eislingen, wir-rocken.com