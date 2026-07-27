Vier Städte, fünf Tribute-Shows, ein Sommer vom 29. Juli bis 29. August voller Musik in Sindelfingen, Eislingen, Bietigheim und Leonberg!

Mit gleich vier Open-Air-Reihen bringt »Wir Rocken« den Sommer musikalisch auf die Bühne. Bei »Sindelfingen ROCKT!, »Filstalrock« in Eislingen »hofmeister ROCKT!« in Bietigheim-Bissingen und »Leonberg ROCKT!« erwartet das Publikum vom 29. Juli bis 29. August bei freiem Eintritt – außer in Leonberg hier kostet der Eintritt 5 Euro – ein abwechslungsreiches Programm mit Tribute-Bands und Live-Acts.

Den Auftakt gestaltet an allen vier Veranstaltungsorten die Fanta-4-Tribute-Band »Vier Gewinnt«. Die Formation bringt die größten Hits der Fantastischen Vier auf die Bühne. Songs wie »Die da!?!«, oder »Troy« schaffen beste Stimmung. Eine Woche später sorgen »Frøm Zerø« in Sindelfingen, Eislingen und Bietigheim-Bissingen mit ihrer Hommage an Linkin Park für energiegeladene Rockmomente. Die Tribute-Band verbindet musikalische Präzision mit einer intensiven Bühnenperformance. Im Strohländle in Leonberg steigt in der zweiten Veranstaltungswoche, am 8. August, die »Die Neue 107.7 Party« mit DJ Wolle und den größten Rock- und Pop-Hits. Mit »Radioactive« folgt vom 12. bis 15. August eine Tribute-Show zu Imagine Dragons. Die Band bringt die moderne Rock-Energie der US-amerikanischen Erfolgsgruppe mit Hits wie »Believer«, »Demons« und »Radioactive« auf die Open-Air-Bühnen. Britisches Rock-Feeling bringen »Columbia« vom 19. bis 22. August mit den größten Oasis-Klassikern wie »Wonderwall« auf die Bühnen. Die Band verbindet den Britpop-Sound mit einer starken Liveshow und lässt die Ära der Britpop-Ikonen wieder aufleben. Den Abschluss bildet Victoria, Deutschlands meistgebuchtes Helene-Fischer-Double, vom 26. bis 29. August mit einer großen Liveshow und den bekanntesten Schlagerhits. Mit verblüffender Ähnlichkeit in Stimme, Aussehen und Bühnenpräsenz sowie Songs wie »Atemlos durch die Nacht«, sorgt sie für ein stimmungsvolles Finale der Veranstaltungsreihe.

Die Acts

Vier Gewinnt (Fanta 4 Tribute)

Mi. 29. Juli , Sindelfingen,

Do. 30. Juli, Eislingen,

Fr. 31. Juli, Bietigheim

Sa. 1. August, Leonberg

Frøm Zerø (Linkin Park Tribute)

Mittwoch, 5. August, Sindelfingen

Do. 6. August, Eislingen

Fr. 7. August, Bietigheim

Die Neue 107.7 Party

Samstag, 8. August, Leonberg

Radioactive (Imagine Dragons Tribute)

Mi. 12. August , Sindelfingen,

Do. 13. August, Eislingen,

Fr. 14. August, Bietigheim

Sa. 15. August, Leonberg

Columbia (Oasis Tribute)

Mi. 19. August , Sindelfingen,

Do. 20. August, Eislingen,

Fr. 21. August, Bietigheim

Sa. 22. August, Leonberg

Victoria (Helene Fischer Double)

Mi. 26. August , Sindelfingen,

Do. 27. August, Eislingen,

Fr. 28. August, Bietigheim

Sa. 29. August, Leonberg

Sindelfingen ROCKT!

Marktplatz Sindelfingen, Mi. 18 bis 22 Uhr

Filstalrock!

Eislinger Schlosspark, Do. 18 bis 22 Uhr

hofmeister ROCKT!

Hofmeister-Parkplatz, Bietigheim-Bissingen, Fr. 18 bis 22 Uhr

Leonberg ROCKT!

Strohländle, Engelbergwiese, Leonberg, Sa. 18 bis 23 Uhr

alle Infos, Tickets & Termine: wir-rocken.com