8 COMEDIANS IN 8 LOCATIONS

4. SPASSIX Comedy-Nacht

Im März ist wieder Spaß und gute Laune angesagt, denn die SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn steigt am 26.3.2020 bereits zum vierten Mal. In acht Lokalen treten an einem Abend jeweils fünf Comedians auf. Der Gast bezahlt 19 Euro im Vorverkauf (23 Euro Abendkasse) und verbringt einen kurzweiligen Abend im Lokal seiner Wahl. Einlass ist um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Diese Lokale sind dabei: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, Heilbronner Brauhaus, La Girafe, Mangold (alle Heilbronn), Neckarsulmer Brauhaus und Restaurant Weitblick in Talheim. Die Comedians sind: Berhane Berhane, Dennis Boyette, Pascal Franke, Jörg Kaiser, Jan Overhausen, Falk Schug, Juri von Stavenhagen und Osan Yaran.

Tickets gibt‘s bei allen beteiligten Lokalen, der Tourist-Info (HN) und Chardon (NSU) sowie als E-Ticket auf www.spassix.de.

