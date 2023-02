Vincent Klink & Lorenzo Petrocca in Geislingen

Vincent Klink, Sterne-Koch des Restaurants Wielandshöhe in Stuttgart und Autor des Buches »Ein Bauch spaziert durch Venedig« reist seit 40 Jahren nach Venetien und berichtet von seinen kulinarischen Erlebnissen. An dem Abend voller Erzählungen über Menschen, Kultur, Rezepte und die Welt greift Vincent Klink auch zu seiner Querflöte und spielt darauf - begleitet von Lorenzo Petrocca an der Gitarre - italienische Lieblingslieder und vermittelt dem Publikum die italienische Lebensart. cw

Konzertlesung mit Vincent Klink und Lorenzo Petrocca, So.26. März, 20 Uhr Rätschenmühle Geislingen