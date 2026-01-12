Vincent Klink: Schwaben, Geschichte und kulinarische Schätze, 18.01.26

Der beliebte Autor und Koch Vincent Klink liest aus seinem Buch »Mein Schwaben – Leben und Speisen im Ländle des Eigensinns«. Mit viel Selbstironie wirft er einen unterhaltsamen Blick auf seine Landsleute: Wie ticken die Schwaben, die Restdeutschland als ordnungsliebende Häuslebauer oder eigensinnige Wutbürger kennt? Warum sind sie so stur, asketisch, weinselig, lustig, geizig, großzügig, vernünftig und zugleich unvernünftig? Klink führt durch die schwäbische Geschichte, auf den Spuren des Widerspruchsgeists von den Bauernkriegen bis zu Stuttgart 21. Er erzählt, wie vorindustrielle Armut den schwäbischen Erfindergeist beflügelte und wie Schwaben zum reichen Ländle wurden. Natürlich fehlt auch ein Streifzug durch die regionale Küche nicht, von Klassikern wie Spätzle und Maultaschen bis zu weniger bekannten Spezialitäten wie Katzengeschrei, Luckelekäs oder Ringlesspatzen.

Vincent Klink, So. 18. Januar, 17 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de