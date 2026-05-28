Violinen-Virtuose David Garrett in Ludwigsburg, 02.08.26

David Garrett zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten und vielseitigsten Musikern der Welt. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Klassik und Pop begeistert der Violinvirtuose Millionen Fans rund um den Globus. Nun schlägt er mit seinem neuen Album Millennium Symphony ein weiteres spannendes Kapitel auf. Darin interpretiert Garrett die größten Pop-Hits der vergangenen 25 Jahre neu und verbindet symphonische Klangwelten mit moderner Musik. Nach einer ausverkauften Arena-Tour 2025 setzt der Künstler seine Erfolgsgeschichte fort und präsentiert das neue Programm im Sommer auch auf dem Ludwigsburger Residenzschloss.

David Garrett, 2. August, 20 Uhr, Residenzschloss, Ludwigsburg, stuttgart-live.de