Violinen-Virtuose David Garrett am 25. März in Stuttgart

David Garrett ist wohl der bekannteste Violinist der Republik. Bekannt wurde er vor allem durch seine meisterhaften Crossover-Performances in denen er symphonischer Klänge und populärer Musik kombiniert.

Mit einem neuen, seinem bereits 17 Album »Millennium Symphony« im Gepäck geht er erneut auf große Tour. Das Publikum kann sich auf Interpretationen der größten Popsongs der letzten 25 Jahre von Taylor Swift bis Apache 207 freuen.

David Garrett hat die Musikwelt mit seinen genialen Violinvariationen immer wieder verzaubert. In den über drei Jahrzehnten seiner kometenhaften Karriere begeisterte er ein Millionen-Publikum mit meisterhaften Klassik-Interpretationen und als einzigartiger Crossover-Performer, der die Grenzen zwischen E- und U-Musik verschob und neue Dimensionen eröffnete.

Jetzt beginnt ein weiteres spannendes Kapitel in der Karriere von David Garrett mit der Veröffentlichung seines Albums »Millennium Symphony«, das die Tophits der letzten 25 Jahre in frappierende Klangbilder verwandelt. »Millennium Symphony« betrachtet David Garrett als seine persönliche »Crossover-Evolution«. Wie kaum ein anderer symbolisiert der Geiger und Komponist die Fusion symphonischer Klänge und populärer Musik, die ihren perfekten Ausdruck in seiner »Millennium Symphony« findet. Darin interpretiert David Garrett die größten Popsongs der letzten 25 Jahre neu, so Mega-Hits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Udo Lindenberg und Apache 207, deren Live-Inszenierung in großen Rahmen darf mit Spannung erwartet werden. Das Album ist der Startschuss für eine weltweite Arena-Tour, die ihn mit seiner Band und Orchester am 25. März nach Stuttgart führt.

17 Alben hat David Garrett bereits veröffentlicht, die 18 Top-Ten-Platzierungen allein in Europa und in den USA erreichten. Während fünf Klassik-Alben in Folge die Nr. 1 der Charts erklommen, gelang ihm dieses Kunststück auch mit dem Crossover-Bestseller »Rock Symphonies«. In der ganzen Welt wurde er von über vier Millionen Fans bei rund 1.600 Live-Konzerten begeistert gefeiert. Kreativität und Wandlungsfähigkeit machten den Violinen-Virtuosen zu einem der erfolgreichsten Solokünstler überhaupt, der mühelos zwischen den renommiertesten Konzerthäusern und den größten Arenen pendelt.

Kurz-Vita

1980 geboren in Aachen

1984 erster Geigenunterricht

1990 Bühnendebüt

1995 erstes von 17 Alben »Beethoven Frühlings-Sonate«

2013 Debüt als Schauspieler als Paganini in »Der Teufelsgeiger«

2022 Autobiografie »Wenn Ihr wüsstet«

2024 Debüt als Dirigent

2024 Veröffentlichung des 17. Album »Millennium Symphony«

David Garrett

25. März, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

