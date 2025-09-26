Vitamin Pe: Das Plausch-Konzert, 19.10.25

Zum 35-jährigen Plattenjubiläum präsentiert die Singer-Songwriterin Pe Werner ein Live-Programm der besonderen Art – gemeinsam mit dem renommierten Pianisten Peter Grabinger. Unter dem Titel »Vitamin Pe« bringt die Songpoetin erstmals auch Lieder auf die Bühne, die sie ursprünglich für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben hat. Mit einem Augenzwinkern erzählt sie, warum sie ihre Songs »zur Adoption freigegeben« hat, und gewährt Einblicke in ihre Arbeit als Texterin und Komponistin. Pe Werner schrieb unter anderem für Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein und Bernd Stelter. Darüber hinaus verfasste sie neue Lyrik zu bekannten Melodien von Bert Kaempfert, Sting, Bach, Brahms und Oleta Adams. In Eislingen erwartet das Publikum ein Plausch-Konzert voller Musik, Geschichten und Humor – eben reichlich viel »Vitamin Pe«.

Pe Werner, So. 19. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de