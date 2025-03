Die britische Band Coldplay begeistert seit den 2000er Jahren ein Millionenpublikum mit ihren hymnischen Kompositionen, wie »Paradise« und »Viva La Vida«. Coldplay ist mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben weltweit eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands des 21. Jahrhunderts. Insbesondere die Liveshows der Band von Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman gelten Dank der ausgeklügelten Show als sensationelles Highlight. Genau dieses Livefeeling fangen die vier Musiker der Tribute-Band »Viva La Vida« um Gitarrist Alex Beham perfekt ein und geben es bei ihren Konzerten eins zu eins an ihr Publikum weiter. Songs zum Tanzen, Träumen und lauthals Mitsingen werden hier unterstützt von fesselnden Licht- und Showeffekten und garantieren so einen rundum gelungenen Abend voll einzigartiger Sinneseindrücke. Es lebe das Leben!

Viva la Vida, Fr. 4. April, 20 Uhr, die halle, Reichenbach an der Fils, diehalle.de