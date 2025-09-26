Voicemade, 05.10.25

Das Leipziger Vokalsextett Voicemade vereint sechs herausragende Sängerinnen und Sänger zu einem Ensemble, das mit klanglicher Perfektion und stilistischer Vielfalt begeistert. Seit 2017 fasziniert das Ensemble europaweit mit kunstvoll zusammengestellten Konzertprogrammen, die von geistlicher Renaissance-Musik über romantische Chorliteratur bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reichen. Mit ihrem Programm »Rendezvous« laden die Sängerinnen und Sänger zu einer besonderen Begegnung ein – einer Begegnung der Epochen und der Emotionen.

So. 5. Oktober, 19.30 Uhr, Ratssaal, Crailsheim, www.crailsheim.de