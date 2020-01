Vokalensemble Sinsheim. Sinshome oder: Die größte Kraft

Erzählt wird die Geschichte der Transformation der Stadt Sinsheim zu Sinshome, einer Stadt, die eine avantgardistische Vorreiterrolle beim Übergang zu einer einzelligen Gesellschaft übernommen hat, in der alle körperlichen Versammlungen als no-go, als reaktionär gelten. Absurderweise übernimmt ein Chor, dieser tief in der Tradition verankerte Klangkörper, als Erster und in der Folge am heftigsten die Auflösung aller körperlichen Versammlungen. Er selbst erzählt wie es anfing, wie er propagierend durch noch-Sinsheim ging, wie er nach und nach alle (Gewerbetreibenden, Vereine, Todkranken, Metaphysiker, etc.) sich in ihre produktiven Zellen zurückzogen und endlich auch der Chor sich in Einzelne aufzulösen gewusst hat. Uraufführung der Preisträgerkomposition (Sonderpreis) 2018 des Netzwerks Neue Musik Baden-Württemberg im Rahmen der Winfried-Böhler-Stiftung.

Vokalensemble Sinsheim, Samstag, 25. Januar und Sonntag, 26. Januar, 17.00 Uhr, Stadthalle, Sinsheim